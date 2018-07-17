İsrail basını yazdı: Adnan Oktar, İsrailli figürler tarafından 'kucaklanıyor'

Asaf Ronel tarafından Haaretz Gazetesi'nde yayınlanan “Seks alemleri, şantaj ve Yahudi karşıtlığı: İsrailli figürler tarafından kucaklanan İslamik mezhebin içinden” başlığını taşıyan yazıda, başlangıcından tutuklanış sürecine kadar Adnan Oktar ve örgütünün serüvenini ele alıyor. İçerden birebir tanıklarla konuşan Ronel, Adnan Oktar'ı sahiplenen ve destekleyen İsrailli figürleri de açığa vuruyor.

Yazıda Ronel, insanları seks kölesi yapmakla da suçlanan Oktar'ın İsrailli politikacılar ve hahamları nasıl cezbettiği sorusuna yanıt arıyor. Buna göre 2011'de kendi tv kanalını kuran Oktar, “kedicikleri”yle beyaz ekranda dikkat çekmeye başlamasının yanı sıra Balkan cumhuriyetlerinden politikacıları ve İsrailli hahamları da kendi “talk show”unda konuşmak üzere konuk etmiş. Hatta bu kişilerin listesi de Oktar'ın sözcüsü bir kadın tarafından Ronel'e verilmiş.

İLK İSRAİLLİ KONUK 2011'DE GELDİ

İlk İsrailli konuklardan biri 2011 yılında Aşkenaziler'in eski başhahamı ve ödüllü şair Israel Meir Lau. Yazıya göre Lau, bir gazeteci aracılığıyla Oktar'la tanışmış ve Oktar tarafından masrafları karşılanarak programa konuk olmuş ancak ifadesine göre röportaj öncesinde Oktar'ın geçmişini araştırmamış. Kudüs'te Yad Vashem Meclisi'nin Başkanı olan Lau, Oktar'ın Yahudi karşıtı geçmişi öğrendiğinde ise şok olmuş. Bir araya geldiklerinde ise bütün konuştuklarının Yahudilerin barışçıl olduğunu söylemesi olmuş.

SÜLEYMAN TAPINAĞI'NIN YENİDEN İNŞASINI SAVUNUYOR

Dinlerarası diyolagla ilgili fikirlerini de açıklayan Oktar ise Yahudileri çok sevdiğini dile getirmiş bir isim. Ancak bazı İsrailli politikacı ve din adamlarının onun programına konuk olmalarının başlıca nedenlerinden birinin Al Aksa Camisi'yle ilgili tavrı olduğu yazıda Ronel tarafından tespit ediliyor. Çünkü Oktar, Süleyman Tapınağı'nın bu yüzyılda yeniden inşasını destekleyen ve bunu yaratandan temenni eden bir isim aynı zamanda.

''HOLOKOST'U İNKAR EDEN, YAHUDİ KARŞITI FİGÜR''

Ancak Oktar'ın konuğu olmaktan zevk alan İsrailliler karşısında İstanbul Yahudi toplumu ise onunla aynı karede görünmek istemeyip Oktar'la ilgili seslerinin kayıda alınmasından bile çekinmişler. Haham Lau'nun arkasından diğer isimler, Likud Partili Knesset üyesi Yehudah Glick, İletişim Bakanı Likud üyesi Ayoub Kara, Ortodoks mezhep hahamlar ve birçok eski Knesset üyesi de konuklar listesine dahil olmuş. Bu türden masrafları Oktar tarafından karşılanan ziyaretlerin ise İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Oktar'la bağ kurulmasına karşı sert tavsiyelere rağmen gerçekleştirildiği aktarılıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon'dan konuyla ilgili açıklama yapması istendiğinde Haartez'e konuşarak: “Harun Yahya olarak da bilinen Adnan Oktar Holokost'u inkar eden, Yahudi karşıtı bir figür ve İsrailli politik unsurlar tarafından el altından ‘aklanmaya' çalışılıyor. Dışişleri Bakanlığı onunla bütün bağlantılara karşıdır ve geçmişte birçok olay üzerinden bu konuda tedbirlidir” dedi.

Öte yandan Knesset üyesi ve Shas partili Yakov Margi gibi isimler de geçmişini bilseydi Oktar'ın davetini kabul etmeyeceğini belirtenlerden. Ancak tedbiri elden bırakmayanlar da var. Yine Shas üyesi ve Maliye Bakan Yardımcısı Yitzhak Cohen, Oktar'ın davetini aldıktan sonra Ankara'daki İsrail konsolosluğu üzerinden yaptığı araştırmayla daveti geri çevirmiş.

İSRAİL İLETİŞİM BAKANI ARACI MIYDI?

Bu türden davetlerin İsrailli politikacılara ve diğerlerine iletilmesinde aracı olduğu öne sürülen İletişim Bakanı Kara ise sorulara herhangi bir cevap vermedi. Ancak hem Dışişleri Bakanlığı'nın uyarılarından hem de Oktar'ın geçmişinden haberdar olan parlamento üyesi Yehudah Glick ise beş defa konuk olduğu programla ilgili ve Oktar'ın kendisine yönelik olumsuz bir tavır içerisinde değil. Ayrıca Oktar'ın temsilcilerini de Knesset'te ağırlamış. Onun “sıcak bir insan” olduğunu söyleyen Glick, The Jeruselam Post'ta birçok makalesi yayınlanan Oktar hakkında İsrail'i ve dini hoşgörüyü savunuyor ifadelerini de kullandı. Ancak İsrail Dışişleri Bakanlığı da dahil hiçbir yerden cinsel istismar vakalarıyla ilgili onun hakkında herhangi bir bilginin paylaşılmadığını belirtti.

“NE YAZIK Kİ HÜKÜMETİNİZDEN KİŞİLER ONA YARDIM EDİYOR”

Sedat takma ismiyle Ronel'e konuşan ve Oktar örgütünün içinden bilgi veren kişi ise, “Biz senden sadece içerde neler olduğunu anlatmanı istedik. Ne yazık ki hükümetiniz ve hükümetinizden kişiler ona yardım ediyor, hem finansal hem de diğer anlamda. Bu yardımı aldıkları sürece de yeni genç insanlara ulaşıp yeni aileleri yıkıma uğratacaklar” dedi.

(TIMETURK)