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İsrail basını duyurdu: Esed, BM gözlem noktasını ele geçirdi

İsrail basınında yer alan habere göre Esed rejiminin Golan Tepeleri'nde bulunan ve kullanılmayan Birleşmiş Milletler gözlem noktasının ele geçirildiği belirtildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:26
İsrail basını duyurdu: Esed, BM gözlem noktasını ele geçirdi

Times of Israel gazetesinin haberine göre, rejim güçleri İsrail'in işgali altındaki Golan tepeleri ile Suriye'nin kontrolü altında bulunan tampon bölgede BM Ateşkes Gözlemci Gücü'ne (UNDOF) ait boş bir gözlem noktasını el geçirdi.

''BU HAREKET ANLAŞMANIN İHLALİDİR''

Haberde, ele geçirilen ve boş olan noktada bazı alt yapı çalışmaların yapıldığının tespit edildiği ileri sürüldü.

Basındaki iddialarla ilgili İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olayın yakından takip edildiği belirtilerek, "Gözlem noktasında devam eden altyapı çalışmaları açık ve ciddi şekilde Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nın ihlalidir" ifadesine yer verildi.

Ordunun açıklamasında, Esed güçlerinin gözlem noktasından çıkarılması için İsrail'in güç kullanabileceği uyarısında bulunularak, "Tampon bölgedeki askeri güçlerin takibi ve bu güçlere karşı adım atılması UNDOF'un sorumluluğundadır. İsrail bölgeye asker yerleştirilmesini önlemekte kararlı" cümlelerine yer verildi.

GOLAN'DAKİ BM GÜCÜ

İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşları sırasında Golan Tepeleri'ni işgal etmesinin ardından, 1973'te İsrail ve Suriye arasındaki savaş sonrasında Suriye, bölgenin yüzde 5'ini geri almıştı. İki ülke arasında 1974'te oluşturulan tampon bölgede UNDOF, İsrail ve Suriye arasındaki Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı izlemek üzere bölgede bulunuyor. UNDOF misyonunda Nisan 2018 itibarıyla Fiji, İrlanda, Hindistan, Nepal ve Gana'dan bin 112 barış gücü görevlisi yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:26
  1. Ordu
  2. Golan Tepeleri
  3. Times of Israel
  4. İsrail
  5. Esed rejimi
  6. Suriye
  7. UNDOF
  8. BM Ateşkes Gözlemci Gücü

YORUM YAZ

  • mnmn13 sa önce
    kaatil ve işgalci, israil....güney suriyeyi göstere göstere abd/nato güvencesinde gaspetmeye devam ediyor.... İnsan haklarını, Filistin haklarını, ahlakı veBM yi takmayan terör devleti!
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