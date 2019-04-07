0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"İsrail Başbakanı, pervasız saldırganlığını ortaya koydu"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (2)- "(Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözleri) İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu"- "İsrail Başbakanı'nın yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır"- "Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir"

07 Nisan 2019 Pazar 23:02
"İsrail Başbakanı, pervasız saldırganlığını ortaya koydu"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözlerini eleştirerek, "İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu." dedi.

Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'deki seçim sürecini hatırlatan Çelik, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir televizyon kanalına verdiği röportajda Batı Şeria'nın ilhak edilmesi meselesini gündeme getirdiğini hatırlattı.

"İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu. Seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerini de ilhak edeceğini söyledi." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Öteden beri söylüyoruz Trump'ın cesaretlendirmesini... Kudüs konusundaki yanlış kararlarla ilgili cesaretlendirmesini, Golan tepeleri konusundaki cesaretlendirmesinin işgalciliği kışkırtacağını, bunun arkasından başka işgal arayışlarının geleceğini ve bunun dünyanın her yerine yayılacağını..."

Ömer Çelik, Netanyahu'nun sözlerinin tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir. Netanyahu'nun zihniyetini cesaretlendirenler bundan sorumludurlar, saldırmadığı bir değer, hukuk ilkesi yok Netanyahu'nun." şeklinde konuştu.

- BM'ye eleştiri

"BM ne işe yarıyor, BM Güvenlik Konseyi ne işe yarıyor? Uluslararası toplum diye bir kavramın varlığından bahsedebilecek miyiz?" diye soran Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hukuksuzluğu devlet politikası haline getirmiş, terörü devlet politikası haline getirmiş bu kişinin Başbakan olarak dünya tarafından çeşitli toplantılarda ya da çeşitli kararlarda bir şey söylememesi gerekir. Kararların sadece 'Kınıyoruz' ya da 'Kaygı' duyuyoruz şeklinde bir söylem düzeyinde kalması maalesef dünyanın görmediği bir saldırganlığın ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bunun sonucunda 'uluslararası toplum' diye bir şey kalmayacaktır ve dünyanın çeşitli yerlerinde sorunlu bölgelerde gücü yeten diğer tarafın alanını işgal edecektir. İsrail Başbakanı'nın yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak ve geri dönüşü olmayan gelişmelere yol açacak bir olaydır."

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 23:02
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  2. Batı Şeria
  3. Filistin
  4. İsrail
  5. Netahyahu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafter'in sözcüsü: Trablus'a savaş uçağıyla saldırdık
    1. Hafter'in sözcüsü: Trablus'a savaş..
    2. Balıkesir’de devrilen traktörün..
    3. ABD askerlerini Libya’dan çekiyor
    4. "YSK'ye karşı kullanılan dili kınıyoruz"
    5. "İmamoğlu'nun aceleci tavrı halkın..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 8 Nisan 2019
    7. "Uluslararası eşkıyalık bütün dünyayı..
    8. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Hesap..
    9. PSG şampiyonluk fırsatını tepti
    10. Adana’da koca dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı
    11. İran Kızılayı: “ABD ambargoları maddi..
    12. Yusaf Şimşek: "Burada kaybetmek üzücü"
    13. DERLEME - Libya'daki gelişmelere..
    14. Lösemi hastası Minik Öykü için annesi..
    15. Bakan Akar'dan uyarı: Kafasını kırarız!
    16. Judo: Anadolu Yıldızları Ligi Türkiye..
    17. Hafter'e bağlı güçlerden savaş uçağı..
    18. Abdullah Büyük Hoca'dan aile vurgusu:..
    19. AK Parti, Honaz için YSK'ye itirazda..
    20. GÜNCELLEME - Mersin'de fabrika..
    21. Adana'da silahlı aile kavgası: 2 ölü,..
    22. Maçın ardından
    23. Çatışmalar şiddetlendi! Türkiye..
    24. Aydın'da kahreden olay! 8. sınıf..
    25. Libya’da çatışmalar sürüyor: 21 ölü,..
    26. Trump o skandal kararı nasıl aldığını..
    27. Kazada ağır yaralanan güvenlik..
    28. Ülkede aşiret liderlerine çağrı..
    29. Roman çocuklar, polis üniforması giyip..
    30. Bodrum Belediye Meclisi seçimin..
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var
    Sudan karıştı! Ordu karargahına girdiler
    Sudan karıştı! Ordu karargahına girdiler