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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tuhaf teklif!

Netanyahu, Dünya Kupası'nda İran milli takımının Portekiz'in Real Madridli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu durdurması üzerinden İran halkına rejimi devirme çağrısı yapan bir video yayımladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:02
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tuhaf teklif!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına rejim değişikliği çağrısını bu kez Dünya Kupası'ndan esinlenerek futbol topuyla yaptı.

"RONALDO'YU DURDURAN NELER BAŞARMAZ Kİ?"

Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda sıkı defansıyla İspanya ve Portekiz'e ecel terleri döktüren İran milli futbol takımına atıf yapan Netanyahu, başbakanlık masasında kendisine atılan topu eline alıp ''Ronaldo'nun gol atmasını durdurmanın ne kadar zor bir şey olduğunu tasavvur edebilir misiniz'' diye söze başladı.

"FUTBOLDAN ANLARIM"

''Eskiden futbol oynardım'' sözünü ayağıyla top zıplattığı görüntü eşliğinde kanıtlamaya girişen İsrail lideri, "Ronaldo'nun gol atmasını durdurmanın imkansız bir şey olduğunu, ama İran milli futbol takımının imkansızı başardığını" dile getirdi. 

TAHRAN'DAKİ PROTESTOLARI FIRSAT BİLDİ

İran'daki ekonomik kriz ve fırlayan döviz fiyatları nedeniyle bu hafta Tahran'da yeniden patlak veren protestolara atıf yapan Netanyahu, İran halkına seslendiğini belirterek ''Futbol sahasında cesaretinizi gösterdiniz, bugün aynı cesareti İran sokaklarında da gösterdiniz'' dedi.

CİHATÇILARLA MÜCADELEYE VE İSRAİL'E KARŞI DİRENİŞE HARCANAN PARAYI HEDEF ALDI

''İran'ın pek çok sorunu var: Hava kirliliği, su kıtlığı, terör için saçılan milyarlar... İran hükümeti, sizin paranızı, Suriye'de, Yemen'de ve Ortadoğu'daki gereksiz savaşlarda heba etmek yerine, İran'ın sorunlarını çözmek için harcamaya başlasaydı neler olurdu, hayal edebiliyor musunuz'' diye devam eden İsrail lideri, ''Tüm bu sorunların çözümüİran halkının elinde'' vurgusu yaptı.

"O GÜN HEPİMİZ KAZANACAĞIZ"

"Bu yüzden İran 'da büyük yıkım yaratan depremlerin ardından İranlıların hayatlarını kurtarmak için tıbbi yardım teklif ettiğini, İranlı çiftçilere su kaynaklarını korumanın yollarını öğretmek için Farsça Telegram grubu açtığını ve İran halkıyla barışı savunmayı asla bırakmayacağını" anlatan Netanyahu, ''Bir gün özgür Tahran'da İran milli takımının İsrail milli takımıyla başa baş oynarken izlemeyi umuyorum. O gün hepimiz kazanan taraf olacağız'' diyerek mesajını noktaladı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:02
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