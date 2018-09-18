İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Rus uçağı açıklaması!

Putin'le telefonda görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu, düşen Rus uçağından Esed yönetiminin sorumlu olduğunu belirterek 'Rus askerlerin ölümünden üzüntü duyuyoruz. Yürütülen soruşturmayla ilgili gereken tüm bilgileri vermeye hazırız' dedi.

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