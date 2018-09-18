İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Rus uçağı açıklaması!
Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düşen Rus uçağıyla ilgili açıklama yaptı. Netanyahu, "Rus askerlerin ölümünden üzüntü duyuyoruz. Yürütülen soruşturmayla ilgili gereken tüm bilgileri vermeye hazırız" dedi.18 Eylül 2018 Salı 18:38
Putin'le telefonda görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu, düşen Rus uçağından Esed yönetiminin sorumlu olduğunu belirterek 'Rus askerlerin ölümünden üzüntü duyuyoruz. Yürütülen soruşturmayla ilgili gereken tüm bilgileri vermeye hazırız' dedi.
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