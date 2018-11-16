İsrail Başbakanı Netanyahu'dan flaş karar!
Terör devleti İsrail'de sular durulmuyor! Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın istifasının ardından, Başbakan Netanyahu erken seçim kararı aldı.16 Kasım 2018 Cuma 16:26
İsrail medyasının en önemli gazetelerinden Jerusalem Post, gündemi sarsan bir haber servis etti.
Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşme sonunda erken seçim kararı alındı.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, geçtiğimiz günler İsrail'in Hamas'la yaptığı ateşkesi gerekçe göstererek istifa etmişti.
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