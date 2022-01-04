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Korona Virüs İsrail Başbakanı: Koronavirüs aşısının dördüncü dozu, antikoru beş kat artırıyor
Korona Virüs

İsrail Başbakanı: Koronavirüs aşısının dördüncü dozu, antikoru beş kat artırıyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 4. doz koronavirüs aşısının, uygulandıktan 1 hafta sonra vücuttaki antikoru beşe katladığını açıkladı. Naftali Bennett, "Üzerinden(deneyin) 1 hafta geçti, artık daha çok eminiz ki dördüncü dozu vurulmak güvenli" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 16:38:00 -
İsrail Başbakanı: Koronavirüs aşısının dördüncü dozu, antikoru beş kat artırıyor

Pandemi süresince ilk doz aşılamayı en hızlı bitirenlerden, dördüncü doz aşı uygulamasına da ilk geçen ülke olan İsrail'de bu destekleyici doza ilişkin bir araştırmanın ön bulguları paylaşıldı.

Pfizer- BioNTech aşısının uygulandığı ülkede artan Omicron vakalarıyla mücadelede, bünyesindeki sağlık personeline dördüncü doz aşıları vuran Sheba Tıp Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Başbakan Naftali Bennett, "Üzerinden 1 hafta geçti, artık daha çok eminiz ki dördüncü dozu vurulmak güvenli" ifadesini kullandı.

İbranice değil İngilizce konuşmayı tercih eden Bennett, "Dördüncü dozun uygulanmasından 1 hafta sonra, aşılanan kişideki antikor seviyesinde 5 katı artış olduğunu görüyoruz. Bu da çok büyük ihtimalle virüsün yayılması, hastaneye yatış ve ağır semptomlar karşısında önemli bir artış anlamına geliyor" dedi.

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