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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkede yürütülen telekomünikasyon yolsuzluğuna yönelik soruşturmada bir kez daha ifade verdi.

10 Temmuz 2018 Salı 14:34
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi

Başbakanlık konutuna gelen polisler 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili Netanyahu'nun ifadesine başvurdu.

Polisin Netanyahu'ya telekomünikasyon yolsuzluğu hakkında daha önceden ifadeleri alınan bazı şahitlerin verdiği bilgilere ilişkin sorular yönelttiği belirtildi.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce 3 kez ifadesine başvurulan Başbakan Netanyahu'nun, "Bezeq" medya şirketine kendisi lehinde yayın yapması karşılığında, şirkete mali imtiyaz sağladığı iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

 Netanyahu'ya yakın iki isim ise 4000 numaralı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren ve Netanyahu ile Bezeq firması arasında bağlantıyı sağladığı ileri sürülen Netanyahu'nun eski Basın Danışmanı Nir Hefetz, Bezeq firmasına ait "Walla News" adlı internet sitesinde Netanyahu lehine haberlere yer verildiğini bunun karşılığında da Bezeq firmasının mali imtiyazlar elde ettiğini ileri sürmüştü.

Hakkında 3 ayrı yolsuzluk soruşturması bulunan ve bu soruşturmalarda 10 kez ifade veren Netanyahu'ya, "İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı." suçlamaları yöneltiliyor. 

Netanyahu ise yolsuzluk yaptığı yönündeki iddiaları reddediyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 14:34
  1. Binyamin Netanyahu
  2. yolsuzluk
  3. soruşturma
  4. ifade

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