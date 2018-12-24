İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları nisan ayının başında erken seçime gitme kararı aldı.

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24 Aralık 2018 Pazartesi 15:30
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 15:30
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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