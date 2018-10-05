0553 313 94 23

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 12'nci defa sorgulandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisine yöneltilen birçok rüşvet suçlamasıyla ilgili olarak polis tarafından 12. defa sorgulandı.

05 Ekim 2018 Cuma 17:28
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 12'nci defa sorgulandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşinin de 2 gün sonra devlet fonlarını suiistimal ederek resmi ikametgahına yemek hizmeti almaktan sorgulanacağı kaydedildi.

Netanyahu’nun şu ana kadar kendine atılı herhangi bir suçu işlediğinin kanıtlanamadığı da kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Netanyahu, İsrail’in en büyük telekomünikasyon firması olan Bezeq’in hizmet şartnamesine ayrıcalıklar sağlayarak Bezeq’in büyük hissedarı Shaul Elovictch’in sahibi olduğu The Walla haber sitesinde kendisi ve ailesi hakkında olumlu haber yapma anlaşması yapmakla suçlanıyor.

Netanyahu, İsrail hükümetinin Almanya’dan üç denizaltı alması ile ilgili davada şahit olarak dinleniyor. İsrail polisi bugünkü soruşturmanın sona erdiğini söyledi ancak soruşturma hakkında detay vermedi.

İsrail basını bugünkü soruşturmanın, Netanyahu aleyhindeki rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamasının ilk aşaması olduğunu yazdı.

Netanyahu ve ailesi, finans ve şahsi menfaatler sağlaması karşılığında bir milyon şekel (275 bin dolar) değerinde lüks puro, şampanyalar ve mücevher almakla suçlanıyor.

Netanyahu ikinci bir yolsuzluk davası olarak da, Yediot Aharonot’un kendisi ile ilgili olumlu haber yapma karşılığında, bu gazetenin rakibi İsrael Hayom’un tirajına sınırlama getirmekle suçlanıyor.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:28
  1. israil
  2. Binyamin Netanyahu
  3. srogu
  4. rüşvet
  5. yolsuzluk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Naneli kuru cacık tarifi
    1. Naneli kuru cacık tarifi
    2. Avrupa Konseyi'nden Hırvatistan'a..
    3. Ceylanpınar'da silahlı kavga: 4 kişi..
    4. Ahşaptaki su lekeleri nasıl engellenir?
    5. Putin'den ABD tehdidine gözdağı!
    6. Diyanet'ten "Devletin suçluyu affetme..
    7. Bitlis merkezli terör operasyonu: 5..
    8. Bu hastalık kadınlarda daha çok..
    9. AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme..
    10. Beyaz plastik eşyalar nasıl temizlenir?
    11. Haydar Baş'a mahkemeden kötü haber!
    12. Ülsere neden olan faktörler nelerdir?
    13. Hagi'den Galatasaraylıları üzen..
    14. Hediye edilen uçak, test uçuşu için..
    15. Cep telefonu temizliği nasıl yapılır?
    16. Antalya'da ambulanslar peş peşe okula..
    17. Evimizi nasıl aydınlatalım?
    18. İstanbul Beykoz'da selin yaraları..
    19. Trabzon'daki sel günlük hayatı etkiledi
    20. Karaciğer yağlanması belirtileri..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı