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İsrail 'baş şeytanı' Netanyahu, Hamas'ı tehdit etti

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi sınırında yaşananlarla ilgili olarak "Anlaşılan Hamas verilmek istenen mesajı almamış o zaman İsrail'in yanıtı da ızdırap verici olur" diyerek Hamas'ı tehdit etti.

14 Ekim 2018 Pazar 15:56
İsrail 'baş şeytanı' Netanyahu, Hamas'ı tehdit etti

İşgalci İsrail devletinin Başbakan'ı Binyamin Netanyahu, Hamas'ı tehdit etti. 

Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ı suçladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırında yaşanan olayları önlemeye yönelik "güçlü darbeleri" devreye sokmaya çok yakın olduklarını söyledi. Sınırdaki olaylar nedeniyle Hamas'ı suçlayan Netanyahu, "Anlaşılan Hamas verilmek istenen mesajı almamış. Eğer buna bir son vermezlerse farklı bir yolla durdurulurlar. İsrail'in başvuracağı bu yol da çok ızdırap verici olur." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı da Hamas'ı tehdit etti

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Gazze sınırında 6 ayı aşkın süredir devam eden gösteriler sebebiyle İsrail'in tüm seçeneklerinin tükendiğini, dönüşü olmayan bir yola girildiğini ileri sürdü.

Sınırda yaşananlardan Hamas'ı sorumlu tutan Liberman, "Her taşı çevirdik ve dönüşü olmayan bir noktaya geldik. Hamas'a hayal edebilecek en sert darbeyi vurmamız gereken aşamaya ulaştık." dedi.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 15:56
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