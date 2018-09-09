0553 313 94 23

İsrail bakan yahudilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırmaya devam ediyor. Terör devleti İsrail'in Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 250’den fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

09 Eylül 2018 Pazar 12:13
İsrail bakan yahudilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, “Aralarında İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel’in de bulunduğu 258 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiğini” söyledi. 

Dibs, İsrailli bakanın da aralarında bulunduğu fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında gruplar haline Mescid-i Aksa’ya girdiğini kaydettiği açıklamasında ayrıca bin 250 turistin de İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e girdiğini kaydetti.

Öte yandan Dibs, İsrail polislerinin, Vakıflar İdaresi İmar Dairesi’ne bağlı bir görevliyi de Mescid-i Aksa’da çalışmalarını yürüttüğü esnada gözaltına aldığını belirtti.

İsrail hükümet koalisyonundaki Yahudi Evi Partisi’nden bakan olan Ariel, beraberindeki bir grup fanatik Yahudi ile birlikte 8 Temmuz’da da Harem-i Şerif’e baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki seanslarda Mescid-i Aksa'ya giriyor.

İsrail polisinin son dönemde Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi dikkat çekiyor.

Fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskın düzenlemesi, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye dönüşmesine neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 12:13
  1. Mescid-i Aksa
  2. Yahudiler
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Destici: Emellerine ulaşamayacaklar!
    1. Destici: Emellerine ulaşamayacaklar!
    2. İsrail'deki Eurovision'u boykota 140..
    3. Soylu: Nereye gitsek başları öne eğik!
    4. Yaralanan polisler bir an olsun..
    5. Japonya Prensesi Akiko, Türkiye'de
    6. Niğde'de Akdeniz sineği alarmı! "Bu..
    7. Güney Sudan'da uçak faciası! 17 ölü
    8. İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    9. Yerel’de ittifaka MHP’den yeşil ışık
    10. Yeni ortaya çıktı... 20 gündür..
    11. Jandarmanın kontrolüyle ortaya çıktı!..
    12. Artvin'de fotokapana yakalanan vaşak,..
    13. İdlib, ‘oldu-bittiye’ getirilemez!
    14. İstanbul'da korkunç olay! Lüks yatta..
    15. İkinci çeyrek büyüme rakamları yarın..
    16. MEB, merak edilen eğitim öğretim..
    17. YPG/PKK, Rakka'da 150 kişiyi rehin aldı!
    18. Taziye evine kurşun yağdıran..
    19. O ülkeye büyük şok! Başbakan trafik..
    20. Baba-oğul traktörün altında kaldılar!..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?