İsrail, Ay'a uzay aracı gönderdi

ANKARA (AA) - İsrail, ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX roketiyle Ay'a uzay aracı gönderdi. Space.com'un haberine göre, İsrail'in özel sermayeyle üretilen ve "Beresheet" (Başlangıç) adı verilen uzay aracı, dün gece Falcon 9 roketiyle Florida'da Cape Canaveral'dan fırlatıldı. "Beresheet"in Dünya'nın uydusuna inmesi halinde İsrail, Rusya, ABD ve Çin'den sonra Ay'a uzay aracı gönderen 4. ülke olacak. Uzay aracının Ay'a seyahatinin 2 ay sürmesi bekleniyor. Independent'in haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, fırlatışı Tel Aviv yakınında Yehud'daki kontrol merkezinde izledi. Netanyahu, bunun İsrail ve teknolojisi için çok büyük bir adım olduğu açıklamasını yaptı. Falcon 9 roketinin, İsrail'in uzay aracının yanı sıra Endonezya haberleşme uydusunu yörüngeye taşıdığı belirtildi.

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