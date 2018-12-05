İsrail askerlerinin yaraladığı küçük ressam kara kalemini elinden bırakmıyor

GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - Gazzeli pek çok çocuk gibi İsrail şiddetiyle erken yaşta tanışan 13 yaşındaki Mecd el-Medhun yaralı yatağında kara kalem portre çizimlerine devam ediyor.

Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşleri'ne katıldığı sırada ilk olarak temmuz ayında ayağından yaralanan Mecd, geçen cuma günü de İsrail askerlerinin hedefi oldu. Plastik mermiyle başından vurulan küçük ressam şimdi yatağında elinden bırakmadığı kara kalemiyle Filistin direnişinin sembol isimlerini resmediyor.

Küçük yaşından itibaren kara kalem resim çizen Mecd'in, aralarında Hamas'ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat ve Gazze sınırındaki gösterilerde geçen haziran ayında İsrail askerlerince öldürülen "Filistin'in iyilik meleği" lakaplı Rezzan hemşirenin de bulunduğu yaklaşık 400 kara kalem portre çalışması bulunuyor.

- Yarım kalan Arafat portresini tamamlamaya çalışıyor

Geçen cuma günü yaralanmadan önce Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın portresini çizmeye başlayan Mecd, şimdi yatağında yarım kalan bu portreyi tamamlamaya çalışıyor.



Birkaç ay arayla maruz kaldığı İsrail şiddeti nedeniyle küçük bedeni zayıf düşen Mecd, Arafat'ın portresini de en kısa sürede koleksiyonuna eklemeyi hedefliyor.

Ailesiyle birlikte yaşadığı Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda yaralı yatağında AA muhabirine konuşan Filistinli küçük ressam, "Resim çizmek benim için çok önemli. 5 yaşımdan beri resim çiziyorum, 400'den fazla resmim var. Genellikle Filistinli liderleri, direnişçileri ya da sevdiğim diğer insanları resmediyorum." dedi.

- "Dünya başkentlerinde sergiler açmak istiyorum"

Yaralı olmasının resimden uzak kalacağı anlamına gelmediğini söyleyen Mecd, "Tabi ki ağrılarım var ancak bu beni Yasir Arafat'ın portresine devam etmekten alıkoymuyor. Belki normalden daha uzun sürecek ama Arafat'ın portresini tamamlayacağım." diye konuştu.

Resim çizmeyi çok sevdiğini anlatan Mecd, "İleride ünlü bir ressam olmayı hayal ediyorum. Arap ülkeleri ve dünya başkentlerinde sergiler açmak istiyorum." dedi.

Mecd, resim konusunda profesyonel bir eğitim almadığını, kendi imkanlarıyla içinden geldiği gibi resim çizdiğini ifade etti.

Gazzeli küçük ressam bir portrenin detaylarıyla birlikte ortalama 7 saatini aldığını ancak okul derslerini etkilememesi için birkaç güne yayarak çalıştığını anlattı.

- Abluka nedeniyle hayallerini gerçekleştirememekten korkuyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan sıkıntılar nedeniyle hayallerini gerçekleştirememekten korktuğunu söyleyen Mecd, bölgedeki abluka, ekonomik durumlar ve yurt dışına çıkamama gibi sorunların gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine izin vermediğini ifade etti.

İsrail, 2006 yılından bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli yıllardır devam eden abluka ve İsrail'in 2008, 2012 ve 2014 yıllarında düzenlediği kapsamlı saldırılar nedeniyle zor yaşam şartları altında hayat mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) geçen yılki verilerine göre Gazze'de halkın yüzde 80'i insani yardımlarla yaşamını sürdürüyor.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.