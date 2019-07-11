İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan Filistinli genç şehit oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Beyt Hanun beldesinin kuzeyinde sınıra yakın bölgede İsrail askerleri tarafından yaralanan Muhammed Ahmed el-Edhem'in (28) şehit olduğu belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Filistinli Edhem'in kendilerine mensup olduğunu duyurdu.

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