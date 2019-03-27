İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli sağlık çalışanı şehit oldu

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle yaraladığı 18 yaşındaki Filistinli gönüllü sağlık çalışanı şehit oldu. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Beytullahim kentindeki Dehişe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle yaraladığı Filistinlinin şehit olduğu belirtildi. Söz konusu Filistinlinin kimlik bilgileri henüz resmi makamlarca açıklanmazken, Filistin basını şehit olan kişinin mülteci kampına düzenlenen baskında yaralananlara müdahale için bölgeye giden 18 yaşındaki gönüllü sağlık çalışanı Sacid Mezher olduğunu aktardı. Bu sabah Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, baskına tepki gösteren kamp sakinlerine göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etmişti. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin baskın sırasında 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığını aktarmıştı.







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