0553 313 94 23

İsrail askerlerinin şehit ettiği genç son yolculuğuna uğurlandı

25 Aralık 2018 Salı 00:10
İsrail askerlerinin şehit ettiği genç son yolculuğuna uğurlandı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da geçen hafta aracıyla seyir halindeyken İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Kasım Muhammed el-Abbasi (17) için Kudüs'te cenaze töreni düzenlendi.

Abbasi'nin naaşı, Mescid-i Aksa'da yatsı namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kudüs'teki "Bab el-Esbat" mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Ramallah kentine bağlı El-Bire bölgesi girişinde, 20 Aralık'ta aracıyla seyir halindeyken İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olan Abbasi'nin ailesi, otopsi yapılması talebinde bulunmuştu. Aile, oğullarının ölümüne neden olan olayın araştırılmasını istemişti.

Yafa kentindeki Ebu Kebir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda "Abbasi'nin ölüm nedeninin, sırtına isabet eden kurşunun atar damarları ve akciğeri parçalaması" olduğu belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde askerlerin, kontrol noktasında şüphelendikleri bir Filistinliyi gözaltına almaya çalıştıkları sırada vücudunun üst kısmından vurdukları ve bu kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 00:10
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Kudüs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD mahkemesinden Kuzey Kore'ye 501 milyon dolarlık tazminat kararı
    1. ABD mahkemesinden Kuzey Kore'ye 501..
    2. “Türkiye, ABD'nin Suriye’den çekilme..
    3. Şile'de büyükbaş hayvan hırsızlığı..
    4. "Sudan'daki olaylar iç mesele"
    5. Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve..
    6. Yahudi yerleşimciler 4 Filistinliyi..
    7. Şehit polisin cenazesi memleketi..
    8. Karayolları Trafik Kanunu ile bazı..
    9. Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den, ABD..
    10. Limon, tuz, karabiber bu hastalıklara..
    11. Kadınlar başlarını örterken nelere..
    12. İşlenmiş et zararlı mı?
    13. Bülent Turan'dan CHP'ye 'diktatör'..
    14. İsrail askerlerinin şehit ettiği genç..
    15. Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme..
    16. Antalyaspor'lu Chico'nun sağlık durumu
    17. Tırnaklardaki beyaz lekeler nasıl gider?
    18. Uyku apnesi ne demek?
    19. Onazi'ye hastane odasında doğum günü..
    20. Yün halı temizliğinde nelere dikkat..
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!