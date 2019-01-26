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İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli gencin cenaze töreni

26 Ocak 2019 Cumartesi 15:00
İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli gencin cenaze töreni

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu dün şehit edilen Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 25 yaşındaki İhab Ataullah Hüseyin Abid için Refah kentinde düzenlenen cenaze törenine, onlarca Filistinli katıldı.

Abid'in naaşı Bedir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, kent mezarlığında toprağa verildi.

Şehit gencin annesi Fatıma Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hayat dolu bir insan olduğunu, gülmeyi çok sevdiğini ifade ederek, "Oğlum, Gazze'de özgürlüğümüzü elde etmek, ambargoyu kırmak ve onurlu bir yaşam için yürüyüşe katılmakta ısrar ediyordu." dedi.

İsrail askerlerinin, Gazze-İsrail sınırındaki barışçıl gösterilere müdahalesi sonucu dün 1 kişi şehit olmuş, 14 kişi yaralanmıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 15:00
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