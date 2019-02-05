0553 313 94 23

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli genç toprağa verildi

05 Şubat 2019 Salı 14:54
İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli genç toprağa verildi

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri tarafından dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki El-Celema kontrol noktası civarında vurularak şehit edilen 19 yaşındaki Abdullah Tavalibe son yolculuğuna uğurlandı.

Filistinli genç için yaşadığı yer olan Celema kasabasında düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Törene katılanlar sık sık İsrail işgaline karşı sloganlar attı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualar eşliğinde beldenin kabristanında toprağa verildi.

İsrail askerleri, dün akşam Abdullah Tavalibe ve yanındaki 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğa Celema kontrol noktası yakında patlayıcı madde fırlattıkları iddiasıyla ateş açmıştı.

Filistin Kızılayı, Tavalibe'nin açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini, Tavalibe'nin yanındaki kimliği açıklanmayan Filistinli bir çocuğun da yaralandığını belirtmişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Cenin'in kuzeyindeki El-Celema kontrol noktası yakınlarına 2 Filistinli patlayıcı madde attı. Buna karşılık askerlerimiz şüphelilere ateş açtı." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, olay sırasında İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı kaydedilmişti.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:54
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. şehit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dicle Elektrik'ten Şırnak Valiliği'ne ziyaret
    1. Dicle Elektrik'ten Şırnak Valiliği'ne..
    2. Et ve Süt Kurumu (ESK) engelli işçi..
    3. İstanbul'da inşaatları durduran karar!
    4. Mersin'de, muz yüklü konteynerde 530..
    5. Sağlık Bakanı Koca: "İlaç sayılarıyla..
    6. BM'den Libya için acil insanı yardım..
    7. Açlık grevindeydi... Eren Erdem daha..
    8. "Camia olarak kenetlenmiş durumdayız"
    9. Erzurumspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    10. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu..
    11. FETÖ'cü iş adamı ve akrabalarına hapis..
    12. Yeni BM görevlisi Sana'ya ulaştı
    13. Husilerden "elimizde Suudlu esir..
    14. Gül'ün doktoruna hapis cezası verildi
    15. Maduro açık açık söyledi! 'Trump'ın..
    16. Antalya'da "Kay-Sür-Yüz" yarışları..
    17. İstanbul'da feci kaza! Ortalık savaş..
    18. Esed rejiminden Hama’da camiye saldırı..
    19. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün doktoruna 7,5..
    20. ABD çekilmiyor aksine yerleşiyor!..
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?