0553 313 94 23

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi

Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışırken şehit edilen 16 yaşındaki Abdullah Gays gözyaşları içinde toprağa verildi

31 Mayıs 2019 Cuma 18:31
İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi

RAMALLAH (AA) - Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalıştığı sırda İsrail askerlerince vurularak şehit edilen Abdullah Gays (16) son yolculuğuna uğurlandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Gays'ın naaşı, El-Hüseyin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kentteki Şehitler Mezarlığına defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün Batı Şeria'nın güneyinde Ayrım Duvarı'nı geçmek isteyen biri 16 diğeri 21 yaşındaki iki Filistinliye İsrail güçlerince ateş açıldığını duyurmuştu.

İsrail güçleri tarafından vurulan 16 yaşındaki Abdullah Gays şehit olurken, karnından yaralanan diğer gencin ise ameliyat edildiği açıklanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:31
  1. ayrım duvarı
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. şehit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    E-twinning projesiyle İngilizce öğreniyorlar
    1. E-twinning projesiyle İngilizce..
    2. Nijerya'da Lassa sıtması 129 can aldı
    3. KGK: "Yazılı medya gelir kısıtlaması..
    4. GÜNCELLEME - Kocaeli ve Trabzon'da..
    5. Quaresma: Ben satılık insan değilim
    6. "Seçileceğim ve bütün belediye..
    7. Cuma hutbesinde "trafik kurallarına..
    8. Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması
    9. Kolay baklava nasıl yapılır? | Kolay..
    10. Kuşadası’ndaki Osmanlı mezar taşları..
    11. İstanbul-Strazburg tarifeli seferleri..
    12. Altun'dan Kadir Gecesi mesajı
    13. Avukatlık sınavı nedir ve nasıl..
    14. Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı
    15. Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in..
    16. YKS sınav giriş yerleri nasıl..
    17. İBB Şehir Hatları yaz tarifesine..
    18. Suriye’de yetimlerle iftar
    19. O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu..
    20. İdlib'deki sivillerden Avrupa'ya..
    21. Binlerce kişinin tatil yapacağı..
    22. İstanbulkart market alışverişlerinde..
    23. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    24. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri..
    25. Kandil simidi nasıl yapılır? | Kandil..
    26. Şili’de emeklilik reformu insanları..
    27. Köprü ayağına çarpan aracın sürücüsü..
    28. Akar ve TSK'nin komuta kademesi..
    29. FETÖ/PDY TSK yapılanmasına yönelik..
    30. Liverpool Tottenham Şampiyonlar Ligi..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı