İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışırken şehit edilen 16 yaşındaki Abdullah Gays gözyaşları içinde toprağa verildi

RAMALLAH (AA) - Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalıştığı sırda İsrail askerlerince vurularak şehit edilen Abdullah Gays (16) son yolculuğuna uğurlandı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı. Gays'ın naaşı, El-Hüseyin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kentteki Şehitler Mezarlığına defnedildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün Batı Şeria'nın güneyinde Ayrım Duvarı'nı geçmek isteyen biri 16 diğeri 21 yaşındaki iki Filistinliye İsrail güçlerince ateş açıldığını duyurmuştu. İsrail güçleri tarafından vurulan 16 yaşındaki Abdullah Gays şehit olurken, karnından yaralanan diğer gencin ise ameliyat edildiği açıklanmıştı.

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