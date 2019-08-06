İsrail askerlerinin sakat bıraktığı Filistinliler hayata sporla tutunuyor

REFAH (AA) - HANİ EŞ-ŞAİR - Gazze Şeridi'nin doğu sınırında Mart 2018'den bu yana düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sakat kalan Filistinliler, hayata sporla tutunuyor.

Geçen yılki gösterilerde ayaklarından birini kaybeden Muhammed el-Ahras (32), Basim ed-Duhani (33), Muhammed Hüseyin (21) ve Hamis Fucu (35) "sakatlık" haline teslim olmayıp fitness salonunda vücut geliştiriyor.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan "Oksijen Gym" isimli spor salonuna düzenli olarak devam eden Filistinli 4 arkadaş, hem fiziksel güçlerini korumaya hem de hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye çalışıyor.

- Ayaklarını kaybetmiş olsalar da güçlü bir bedene sahip olmak istiyorlar

Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında İsrail askerlerince sakat bırakılan Filistinliler, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Basim ed-Duhani, 29 Haziran 2018'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sağ ayağını kaybettiğini ve hayatına eskisi gibi devam edemez olduğunu söyledi.

Vurulmadan önce altı ay süreyle fitnessa yaptığını belirten Duhani, ancak ayağını kaybetmesinin ardından sporu bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

Sporu bıraktıktan sonra vücudunun eski gücünü kaybetmeye başladığını dile getiren Duhani, hareketsizliğin neden olduğu hastalıklara yakalanmamak için 3 ay önce yeniden spora başlamaya karar verdiğini kaydetti.



"Ayağımın biri olmadığı için bu sporu eskisi kadar kolay yapamıyorum." diyen Duhani, daha çok göğüs ve kol kaslarını güçlendiren hareketler üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

- İsrail'in durdurmak istediği hayatlarına devam ediyorlar

18 Mayıs 2018'de sağ ayağını kaybetmesinden önce iki yıl boyunca bu spora devam ettiğini aktaran Muhammed el-Ahras ise "Sakatlandıktan sonra vücudum zayıflamaya ve etrafımdaki insanlar bana engelli gözüyle bakmaya başladı. Ben de bu algıyı değiştirmek istedim." diye konuştu.

Arkadaşlarının da teşvikiyle yeniden eski sevdiği spora ve aktif hayatına geri döndüğünü dile getiren Ahras, "Engelli olmanın zorluklarını yenmek ve İsrail'in hareketimi kısıtlayarak durdurmak istediği hayatıma devam etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Ahras, sporun, özellikle ayaklarını kaybeden ve yürümekte zorluk çeken kişiler için bir tür hayata geri dönüş modeli olduğunu sözlerine ekledi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu, çok sayıda Filistinli yaralandı.