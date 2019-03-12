İsrail askerlerinin Filistinli baba-oğula işkence görüntüleri yayınlandı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "Filistinli bir şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri" iddiasıyla gözaltına aldıkları Filistinli baba-oğula işkence ettikleri anı gösteren bir görüntü yayınlandı.

İsrail'in kuzeyindeki Yafa Askeri Mahkemesi'nin askerlerin Filistinli bir baba ile oğluna işkence ettiği anları gösteren görüntüye daha önce getirilen yayın yasağını kaldırması üzerine İsrail basınında yer alan görüntülerde, kimlikleri açıklanmayan Filistinli bir baba ile 15 yaşındaki oğluna gözaltına alındıktan sonra bir askeri aracın içerisinde işkence edildiği görülüyor.

Gözleri ve elleri bağlı olan Filistinli baba ile oğlunu darp eden İsrail askerlerinden birinin, "Bu senin partin. Selam söyle" diye bağırdığı duyuluyor.

Araçta bulunan bir asker tarafından kaydedildiği belirtilen görüntünün ortaya çıkmasının ardından, videoya yayın yasağı getirilmiş ve görüntüde yer alan işkenceci 5 asker 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Açılan soruşturmanın ardından söz konusu görüntünün "Filistinli bir şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri" iddiasıyla 8 Ocak'ta Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli baba ile 15 yaşındaki oğlunun bir askeri üsse götürülürken yolda araç içerisinde işkenceye maruz kaldığı anlara ait olduğu ortaya çıkmıştı.

İşkenceci 5 askerden 4'ü geçen hafta görülen davada 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, diğer askere ise "olayda fazla payı olmadığı" gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmişti.



