0553 313 94 23

İsrail askerlerinin Filistinli baba-oğula işkence görüntüleri yayınlandı

12 Mart 2019 Salı 22:02
İsrail askerlerinin Filistinli baba-oğula işkence görüntüleri yayınlandı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "Filistinli bir şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri" iddiasıyla gözaltına aldıkları Filistinli baba-oğula işkence ettikleri anı gösteren bir görüntü yayınlandı.

İsrail'in kuzeyindeki Yafa Askeri Mahkemesi'nin askerlerin Filistinli bir baba ile oğluna işkence ettiği anları gösteren görüntüye daha önce getirilen yayın yasağını kaldırması üzerine İsrail basınında yer alan görüntülerde, kimlikleri açıklanmayan Filistinli bir baba ile 15 yaşındaki oğluna gözaltına alındıktan sonra bir askeri aracın içerisinde işkence edildiği görülüyor.

Gözleri ve elleri bağlı olan Filistinli baba ile oğlunu darp eden İsrail askerlerinden birinin, "Bu senin partin. Selam söyle" diye bağırdığı duyuluyor.

Araçta bulunan bir asker tarafından kaydedildiği belirtilen görüntünün ortaya çıkmasının ardından, videoya yayın yasağı getirilmiş ve görüntüde yer alan işkenceci 5 asker 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Açılan soruşturmanın ardından söz konusu görüntünün "Filistinli bir şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri" iddiasıyla 8 Ocak'ta Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli baba ile 15 yaşındaki oğlunun bir askeri üsse götürülürken yolda araç içerisinde işkenceye maruz kaldığı anlara ait olduğu ortaya çıkmıştı.

İşkenceci 5 askerden 4'ü geçen hafta görülen davada 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, diğer askere ise "olayda fazla payı olmadığı" gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 22:02
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işkence

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
    1. Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Diyarbakır'da 165 kilogram esrar ele..
    4. "Yüzde 75 hibeyi baba oğluna vermiyor"
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğrencilerin..
    6. İngiliz parlamentosu revize edilmiş..
    7. Polonya'da öldürülen Türk gencin katil..
    8. "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"
    9. Erzurumspor, Trabzonspor maçı..
    10. "FETÖ'yü kim kullanıyorsa, PKK'yı da o..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter..
    12. İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü..
    13. "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"
    14. Van’da park halindeki kamyonetten 51..
    15. Karabükspor’da Altay maçı hazırlıkları..
    16. "Yargının, adaletin çıtasını çok daha..
    17. "Bu köklü kulüp yaşamalı"
    18. "Kerkük'te askeri yönetim söz konusu..
    19. Özhaseki'den 'Mansur Yavaş' yorumu:..
    20. Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu bu..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet..
    22. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu..
    23. Elazığ’da çok miktarda kaçak ürün ele..
    24. Bomba iddia: Trump, kızını ve damadını..
    25. Samsun'da sopalı kavga: 8 yaralı
    26. "Burunlarından fitil fitil getirmezsek..
    27. Isparta'da minibüs iki otomobile..
    28. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    29. Okul servisi şoförü aracın içinde ölü..
    30. Oktay, Malazgirt Radyosu yayınına..
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü