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İsrail askerlerinden Kudüs’te Filistinli aktivistlere müdahale

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:20
İsrail askerlerinden Kudüs’te Filistinli aktivistlere müdahale

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail’in yıkım politikasına karşı çadır kuran ve aralarında yabancı aktivistlerin de bulunduğu Filistinlilere müdahale etti.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesinin Ayrım Duvarı’nın Batı Şeria yakasında kalan tarafındaki Vadi El-Hummus mahallesinde yıkım politikasına karşı çadır kuran yerli ve yabancı aktivistlere saldırdığı belirtildi.

Çadırın içinde öğlen namazı kıldıkları sırada İsrail askerlerinin müdahalesine maruz kalan bazı aktivistler, göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu bir grup aktivist, İsrail’in yıkım politikasına karşı Filistinli ailelerle dayanışma amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesinin Ayrım Duvarı’nın Batı Şeria yakasında kalan tarafındaki Vadi El-Hummus mahallesinde çadır kurmuştu.

İsrail makamları Vadi El-Hummus’ta ayrım duvarının hemen yanı başında bulunan yaklaşık 100 dairenin bulunduğu ve yaklaşık 3 bin Filistinlinin yaşadığı 16 binayı yıkmayı hedefliyor. Bu binalardan bazıları Ayrım Duvarı’nın Kudüs tarafında yer alıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi daha önce, söz konusu binaların Ayrım Duvarı’na yakınlığı nedeniyle güvenlik tehlikesi oluşturduğunu gerekçe göstererek yıkımına karar vermişti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:20
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Doğu Kudüs
  4. Yıkım politikası

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