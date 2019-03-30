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İsrail askerlerinden Gazze sınırındaki gösterilere gazla müdahale

30 Mart 2019 Cumartesi 13:27
İsrail askerlerinden Gazze sınırındaki gösterilere gazla müdahale

GAZZE (AA) - İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

İsrail askerleri, barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü"gösterilerine katılmak için Gazze'nin doğu sınırına akın eden Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

Gösterilerde yaralananlara sağlık hizmeti vermek için bölgede bulunan ilk yardım görevlileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin kullandığı gazdan etkilenen onlarca göstericinin sahada tedavi edildiğini belirtti.

Gazze'de bugün 30 Mart Toprak Günü'nün 43. yılı dolayısıyla Filistinli tüm grupların katılacağı "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterileri düzenleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce Filistinli, "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılmak üzere Gazze sınırına akın etti.

- Heniyye'den gösteri yerlerine ziyaret

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de Gazze'de bulunan Mısır İstihbarat Teşkilatından bir heyet ile Gazze'nin doğusunda göstericilerin toplandığı bölgeyi ziyaret etti.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

- Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:27
  1. "Toprak Günü"
  2. Gazze
  3. gösteriye müdahale
  4. İsrail askerleri

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