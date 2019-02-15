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İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

İsrail askerleri Nablus'a bağlı Orif beldesinde düzenlenen gösteride bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

15 Şubat 2019 Cuma 18:32
İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

NABLUS (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri 1 kişiyi gerçek mermiyle yaraladı.

Filistinliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Orif beldesinde cuma namazı sonrası İsrail'in beldede Yahudi yerleşim birimi inşa etme planlarını protesto etti.

İsrail askerleri Filistinli göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi de kullandı.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 1 kişi gerçek mermiyle yaralanırken, onlarca kişi ise göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Sağlık kaynakları, yaralanan Filistinlinin bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındığını aktardı.

İsrail makamlarının Filistinlilerin topraklarına el koyarak üzerinde Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı Orif beldesi bir taraftan da çevredeki Yitzhar Yahudi yerleşim biriminde yaşayan fanatik Yahudilerin saldırılarına maruz kalıyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:32
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

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