İsrail askerleri yine sivilleri hedef aldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Cibaliya beldesinin doğu sınırında İsrail askerlerinin kurşunuyla başından yaralanan 25 yaşındaki Ahmed Nebil Ebu Akl'in şehit düştüğünü belirtti.Ebu Akl'in hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 36'ya yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli de yaralandı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini mayıs ayı ortasına kadar devam ettirmeyi planlıyor.