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İsrail askerleri yıkıma direnen 150 Filistinliyi statta alıkoydu

15 Aralık 2018 Cumartesi 06:58
İsrail askerleri yıkıma direnen 150 Filistinliyi statta alıkoydu

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yıkım için buldozerlerle abluka altına aldığı Filistinli Ebu Hamid ailesinin evinde nöbet tutan aktivistlere müdahale ettikten sonra yaklaşık 150 Filistinliyi bir statta alıkoyduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'da bulunan Emari Filistin Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hamid ailesine ait evi korumak için nöbet tutan aktivistlere müdahale ederek yaklaşık 150 Filistinliyi, Ramallah yakınındaki El-Bire kentinde bir statta alıkoydu.

Tanıklar, Ebu Hamid ailesine ait evi yıkmaya hazırlanan askerlerin, soğuk havaya rağmen Filistinlilerin stattan ayrılmasına uzun süredir izin vermiyor.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da Kızılay ekiplerinin, statta tutulanlar arasında doğumu yaklaşan hamile bir kadın ve soğuktan etkilenen iki çocuğu hastaneye sevk ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ekiplerin, statta alıkonulan Filistinlilere battaniye dağıttığı bilgisi verildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yıkım için buldozerlerle abluka altına aldığı Filistinli Ebu Hamid ailesinin evinde nöbet tutan aktivistlere müdahalesinde yaralanan 6 kişi hastaneye sevk edilmiş, onlarca Filistinli gaz bombaları nedeniyle boğulma tehlikesi geçirmişti.

İsrail askerlerinin, yıkım için buldozerlerle abluka altına aldığı Filistinli ailenin evinde nöbet tutan aktivistleri ve gazetecileri güç kullanarak tahliye etmeye başladığı ve çıkan olaylarda gözaltına alınanların olduğu belirtilmişti.

Filistinli aktivistler, İsrail tarafından evinin yıkılması tehdidiyle karşı karşıya kalan Ebu Hamid ailesini koruma kampanyası başlatarak, yıkım kararı kaldırılıncaya kadar evin önünde kurdukları çadırda nöbet tutacaklarını duyurmuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Emari Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden birini öldürmekle suçladığı İslam Ebu Hamid'in evinin yıkılmasına karar vermişti.

İki katlı evde Ebu Hamid'in annesi Latife Ebu Hamid kalıyor. Bir oğlu 1994 yılında İsrail askerlerince şehit edilen Latife Ebu Hamid'in 5 oğlu ise İsrail'deki cezaevlerinde tutuluyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 06:58
  1. İsrail
  2. Ramallah

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