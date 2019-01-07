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İsrail askerleri yaraladıkları Filistinli kadını gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kadını ateş açarak yaraladı ve ardından gözaltına aldı

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:35
İsrail askerleri yaraladıkları Filistinli kadını gözaltına aldı

NABLUS (AA) - İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinli bir kadını yaraladıktan sonra gözaltına aldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail askerlerinin Nablus'ta "şüpheli" olduğu iddiasıyla Filistinli bir kadına ateş açarak yaraladığı ve ardından yaralı kadını gözaltına aldığı kaydedildi.

Kanal 20 televizyonu, Filistinli kadının "dur" ihtarına uymaması neticesinde askerler tarafından ayağından vurulduğunu aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Filistinli bir kadının Nablus yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hafif yaralandığı belirtildi. Bakanlık konuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin Zatera kontrol noktasını Filistinlilere ait araçların geçişine kapattığını ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasına izin vermediğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:35
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