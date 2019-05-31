İsrail askerleri Kudüs Günü’nde 16 Filistinliyi yaraladı Filistinliler Uluslararası Kudüs Günü’nü Gazze sınırında kutladı.

Filistinliler Uluslararası Kudüs Günü’nü Gazze sınırında kutladı. Sınır boyunca devam eden protesto gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 16 Filistinli yaralandı.

Filistinliler her yıl Ramazan ayının son cumasında kutlanan Uluslararası Kudüs Günü’nü Gazze sınırında kutladı.Filistinlilerin bir seneden fazladır İsrail işgaline karşı Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri protesto gösterilerine, Kudüs Günü’nde de İsrail askerlerinin müdahale etmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el Kudra ise 16 kişinin yaralandığını doğrulayarak çok fazla kişinin de atılan göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilendiğini belirtti.

Filistinlilerin 30 Mart 2018 tarihinden beri Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri Barışçıl protesto gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 270’den fazla kişi hayatını kaybederken 20 binden fazla kişi de yaralandı.

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