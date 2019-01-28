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İsrail askerleri Gazze'de bir okula ateş açtı

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:43
İsrail askerleri Gazze'de bir okula ateş açtı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, eğitim görüldüğü sırada Gazze Şeridi'ndeki bir okula ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.

Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bulunan Mehdiye Şevva Lisesi'ne eğitim esnasında İsrail askerleri tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu görevli memur Ramiz ez-Zaanin'in hafif yaralandığı, öğrencilerin de korku ve paniğe kapıldığı kaydedildi. Okulda ayrıca hafif çapta hasar oluştuğu belirtildi.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:43
  1. Gazze
  2. İsrail askerleri

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