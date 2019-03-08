İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 47 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Refah kentinin doğu sınırında yaraladığı bir Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze sınırındaki gösterilerde ayrıca 2'si gazeteci, 4'ü sağlık görevlisi, 47 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, gösterilerde 26 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.