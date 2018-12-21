THY- Euroleague
0553 313 94 23

İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

21 Aralık 2018 Cuma 18:27
İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 25 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu boynundan vurulan Muhammed Muin el-Cahcuh'un (16) şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, ayrıca aralarında bir ilk yardım personeli ile bir gazetecinin de bulunduğu 25 kişinin yaralandığı ifade edilirken, kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, gösterilerde 20 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:27
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon
    1. GÜNCELLEME - Uyuşturucu ticareti..
    2. Dindar erkek dünya ve ahiret saadetidir
    3. İsmail Kartal'dan Mehmet Yiğiner'e cevap
    4. Parisli kadın zeytinyağlı sabunumuza..
    5. Reflü hastasına uyarılar
    6. Settar Kaya İYİ Parti Kars belediye..
    7. Bahçeli'den CHP'li isme: Yerine otur
    8. Doğum kontrol hapı sigarayla birlikte..
    9. Muhammet Gür kimdir?
    10. Emine Erdoğan'dan 'bağımlılık'..
    11. Gümüşhane'de hafif ticari araç refüje..
    12. Antibiyotikler mantar yapıyor
    13. Manisa’daki dolandırıcılık iddiası
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Farkında olmadan narsist çocuk..
    16. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    17. Senegalli Bakandan Dakar'daki Türk..
    18. TİKA'dan Hırvatistan'da okul öncesi..
    19. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    20. Borsada işlem hacmi sıralaması
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"