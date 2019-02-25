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İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

25 Şubat 2019 Pazartesi 23:10
İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin doğusunda düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 23:10
  1. Büyük Dönüş yürüyüşü
  2. Gazze
  3. İsrail

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