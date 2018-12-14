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İsrail askerleri Gazze sınırında 75 Filistinliyi yaraladı

14 Aralık 2018 Cuma 19:19
İsrail askerleri Gazze sınırında 75 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 75 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 75 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralananlar arasında bir foto muhabiri ve 7 sağlık çalışanın olduğu ifade edilerek yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

- İsrail askerleri AA'nın Foto Muhabirini yaralamıştı

İsrail askerlerinin, barışçıl gösterilere yaptığı müdahalede Anadolu Ajansı’nın (AA) Foto Muhabiri Mustafa Hassune ayağından yaralanmıştı. Askerlerin attığı gaz bombasının Hassune'nin sağ bacağına isabet sonucu yaralanmıştı. Gazze’deki Şifa hastanesine kaldırılan Hassune’nin durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:19
  1. Filistinliler
  2. Gazze Şeridi
  3. İsrail

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