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İsrail askerleri Gazze sınırında 36 kişiyi yaraladı

26 Temmuz 2019 Cuma 19:44
İsrail askerleri Gazze sınırında 36 kişiyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 36 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere 36 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 19:44
  1. "Büyük Dönüş Yürüyüşü"
  2. Gazze
  3. İsrail

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