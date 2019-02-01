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İsrail askerleri Gazze sınırında 23 Filistinliyi yaraladı

01 Şubat 2019 Cuma 19:30
İsrail askerleri Gazze sınırında 23 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 23 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken atılan gaz bombalarından birinin sağlık görevlisi bir Filistinli kadının yüzüne isabet ettiği kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 19:30
  1. "Büyük Dönüş Yürüyüşü"
  2. Gazze

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