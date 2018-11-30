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İsrail askerleri Gazze sınırında 13 Filistinliyi yaraladı

30 Kasım 2018 Cuma 18:23
İsrail askerleri Gazze sınırında 13 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 13 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu 13 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:23
  1. "Büyük Dönüş Yürüyüşü"
  2. Gazze
  3. İsrail

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