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İsrail askerleri Gazze sınırında 12 Filistinliyi yaraladı

23 Kasım 2018 Cuma 17:49
İsrail askerleri Gazze sınırında 12 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 12 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve ateşkese varılmasının ardından sınırda düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor.

"Direniş bizi birleştiriyor ve zafer elde ediyor" adı verilen bugünkü Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine, İsrail'in önceki gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen çok sayıda Filistinli katılıyor.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.

- Gazze'deki gerginlik

Filistinli kaynaklar daha önce Mısır istihbaratının kapsamlı ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini belirtse de 11 Kasım Pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuştu.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından 13 Kasım Salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:49
  1. 12 kişi yaralandı
  2. Büyük Dönüş yürüyüşü
  3. Gazze

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