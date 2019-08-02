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İsrail askerleri Gazze sınırında 11 Filistinliyi yaraladı

02 Ağustos 2019 Cuma 18:44
İsrail askerleri Gazze sınırında 11 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sonucu 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 11 kişinin farklı yerlerinden yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin detay verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:44
  1. Büyük Dönüş yürüyüşü
  2. Gazze Şeridi
  3. İsrail askerleri

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