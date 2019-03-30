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İsrail askerleri Gazze sınırında 1 Filistinliyi öldürdü

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettirdiği barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin silahla ateş açması sonucu 20 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:16
İsrail askerleri Gazze sınırında 1 Filistinliyi öldürdü

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettirdiği barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin silahla ateş açması sonucu 20 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirdi.


Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında, İsrail işgaline karşı devam ettirdiği Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin silahla ateş açması sonucunda 20 yaşındaki 1 Filistinlinin kafasına şarapnel çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kudra, hayatını kaybeden gencin kimliğini ise’Muhammed Cihad Cevdet Saad’ olarak açıkladı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:16
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