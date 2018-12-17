THY- Euroleague
0553 313 94 23

İsrail askerleri Gazze sahilinde 2 Filistinliyi yaraladı

17 Aralık 2018 Pazartesi 21:00
İsrail askerleri Gazze sahilinde 2 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen deniz eylemine müdahale eden İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı.

İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız şekilde Gazze'ye kara, hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her pazartesi günü gerçekleştirilen deniz eylemine çok sayıda Filistinli katıldı. Gazze'nin kuzeyinde İsrail sınırında yer alan kıyı bölgesinde düzenlenen eyleme İsrail güçleri müdahale etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 2 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 19 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle son bulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 21:00
  1. Büyük Dönüş yürüyüşü
  2. Filistinli
  3. Gazze
  4. İsrail
  5. müdahale
  6. yaralandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik'te sendika şube başkanına yapılan silahlı saldırı
    1. Bilecik'te sendika şube başkanına..
    2. Nijerya'da çoban ve çiftçi çatışmaları..
    3. CRR'de "Şeb-i Arus" etkinliği
    4. Aydın'da motosiklet elektrik direğine..
    5. Yahudi yerleşimci aracıyla bir..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    7. Bakandan 'emeklilikte yaşa..
    8. Al Sani'den Suudi Arabistan ve BAE'ye..
    9. Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum..
    10. Fenerbahçe galibiyeti son anda kaçırdı
    11. Şehidin ateşi Uşak'taki baba ocağına..
    12. ABD Ukrayna Özel Temsilcisi Volker'den..
    13. Fas'ta iki kadın turistin cesedi bulundu
    14. Pentagon'dan "askeri sevkiyat"..
    15. Diyarbakır'dan kahreden haber: 1 şehit
    16. Kadıköy'de Ersun Yanal'a büyük destek
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. Fas'ta "sarı yelekliler" eylemi
    19. Konya'daki uyuşturucu operasyonu
    20. Kolay poğaça
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi