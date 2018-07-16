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Terörist İsrail askerleri silahsız Filistinliyi vurup sevinç çığlığı attı!

Terör devleti İsrail askerlerinin Beit Ummar köyünde silahsız bir Filistinliyi öldürdükten sonra sevinç gösterisinde bulunduğu anlar kameralara yansıdı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:53

İsrail askerlerinin Filistin'in Beit Ummar köyünde silahsız bir Filistinli göstericiyi öldürdükten sonra sevinç gösterisinde bulunduğu anlar kameralara yansıdı.

SİLAHSIZ GÖSTERİCİYİ VURUP SEVİNÇ ÇIĞLIĞI ATTI

İsrail askerlerinin, Beit Ummar köyünde silahsız bir Filistinliyi protestocuyu öldürdükten sonra sevinç çığlıkları attığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:53
  1. israil askeri
  2. Filistinliler

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