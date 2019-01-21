İsrail askerleri Filistinlilere ait 60 zeytin ağacını söktü

BEYTULLAHİM (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentine bağlı Battir beldesinde, Filistinlilerin tarım arazilerini tahrip ederek onlarca zeytin ağacını söktü.

Battir Belediye Başkanı Teysir Kattuş AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin buldozerlerle tarım arazilerine girerek 60 zeytin ağacını söktüğünü söyledi.



Kattuş, İsrail askerlerinin tahrip ettiği tarım arazilerinin Battir halkının özel mülkü olduğuna dikkati çekerek, İsrail makamlarının bölge halkının kendi topraklarını işlemesine "C bölgesinde" bulunduğu gerekçesiyle izin vermediğini kaydetti.



Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.



İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya bu bölgedeki arazilerde herhangi yeni bir tarım faaliyeti başlatmasına izin vermiyor.



