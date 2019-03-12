İsrail askerleri, Filistinli genci öldürdü İsrail askerleri, bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 27 yaşındaki Filistinli genci öldürdü.

İsrail askerleri, bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 27 yaşındaki Filistinli genci öldürdü.

İsrail askeri, Filistin’in El Halil kentinde yaşanan olayda, Kiryat Arba bölgesinde bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 27 yaşındaki Fawzi Shweiki adlı Filistinli genci öldürdü. Sağlık Bakanlığı, gencin öldürüldüğünü doğruladı.

Kanlar içinde yerde yatan gence sağlık görevlilerinin müdahale etmesine izin verilmediği iddia edildi.

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