İsrail askerleri, Filistinli genci öldürdü İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine müdahalesinde 15 yaşında bir Filistinli bir genç öldü, 4 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine müdahalesinde 15 yaşında bir Filistinli bir genç öldü, 4 Filistinli yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Saif Eldin Emad Ebu-Zaid’in hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 4 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi. Filistinliler, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında akşam saatlerinde Gazze’nin doğu sınırında bir araya gelerek protestolar düzenliyor. İsrail askerlerinin 30 Mart 2018’den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230’dan fazla Filistinli öldü, 30 binden fazla Filistinli de yaralandı.

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