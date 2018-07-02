0553 313 94 23

İsrail askerleri bu sene 25 Filistinli çocuğu şehit etti

Katil İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde bu yıl 25 Filistinli çocuk İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:36
İsrail askerleri bu sene 25 Filistinli çocuğu şehit etti

Uluslararası Filistin Çocuk Savunma Hareketinin raporuna göre, yıl başından bu yana 25 Filistinli çocuk İsrail askerleri tarafından şehit edildi.

İsrail askerlerinin Filistinli çocukları "kasten" öldürdüğü belirtilen raporda, 21 çocuğun Gazze Şeridi'nde, 4'ünün ise Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda şehit düştüğü ifade edildi.

Şehit edilen çocuklardan 21'inin gerçek mermiyle vurularak katledildiğine, 11'inin başından veya boynundan vurulduğuna işaret edilen raporda, "İsrail ordusu, kendisine doğrudan bir tehdit oluşturmayan Filistinli çocuklara karşı ölümcül güç ve gerçek mermi kullanmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerleri en son geçen cuma Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan 12 yaşındaki Yasir Ebu Neca'yı başından vurarak şehit etmişti.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde aralarında 2 gazeteci ve 2 sağlık çalışanının da olduğu 135 Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:36
  1. İsrail
  2. Batı Şeria
  3. Filistin
  4. Gazze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
    1. Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
    2. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    3. Kayseri lise 2018 taban puanları
    4. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    5. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    6. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    7. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    8. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    9. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    10. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    11. İstanbul lise taban puanları 2018..
    12. Ankara liseleri taban puanları..
    13. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    14. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    15. Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?
    16. Yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi
    17. Bu besinler iştah açıyor!
    18. MTV temmuz ödemesi nereye ve nasıl..
    19. Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert..
    20. MTV 2. Taksit ödemeleri ne zaman?..
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!