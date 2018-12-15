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İsrail askerleri bir oğlu şehit 5'i hapishanede olan annenin evini yıktı

Oğullarından biri şehit olan ve 5'i ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış Filistinli kadın Latife Ebu Hamid'in evi İsrail askerleri tarafından yıkıldı

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:22
İsrail askerleri bir oğlu şehit 5'i hapishanede olan annenin evini yıktı

RAMALLAH (AA) - İsrail askerleri tarafından gece evi yıkılan Latife Ebu Hamid, olayın ardından yaptığı açıklamada "İrademizi kıramayacaklar, binayı yeniden yapacağız." dedi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Emari Filistin Mülteci Kampı'nda, oğullarından biri şehit olan ve 5'i ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış Filistinli kadın Latife Ebu Hamid'in evi İsrail askerleri tarafından yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldı.

Yıkıma engel olmak amacıyla evin çevresinde çadırlar kurarak nöbet tutan Emari Filistin Mülteci kampı sakinleriyle buldozerler eşliğinde yıkıma gelen İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri aktivistleri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi ile gaz bombası kullandı.

İsrail askerleri, İşgal altındaki Batı Şeria'da yıkım için buldozerlerle abluka altına aldığı Filistinli Ebu Hamid ailesinin evinde nöbet tutan aktivistlere müdahale ettikten sonra yaklaşık 150 Filistinliyi bir statta alıkoyduğu ifade edildi.

Latife Ebu Hamid'in 4 katlı evine patlayıcılar yerleştiren İsrail askerleri daha sonra dinamitleri ateşleyerek evin kolonları ile birlikte iç duvarları da tamamen yıkıldı.

Evinin yıkılmasının ardından AA muhabirine açıklama yapan Latife Ebu Hamid, "İrademizi kıramayacaklar, binayı yeniden yapacağız." dedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Emari Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden birini öldürmekle suçladığı İslam Ebu Hamid'in evinin yıkılmasına karar vermişti.

Dört katlı evde Ebu Hamid'in annesi Latife Ebu Hamid kalıyor. Bir oğlu 1994 yılında İsrail askerlerince şehit edilen Latife Ebu Hamid'in 5 oğlu ise ömür boyu hapis cezasıyla İsrail'deki cezaevlerinde tutuluyor.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:22
  1. Batı Şeria'nın Emari mülteci kampı
  2. Filistin
  3. İsrail

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