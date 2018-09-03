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İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti!

Terör devleti İsrail'in askerleri Batı Şeria'nın El Hilal kentinde bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:46
İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti!

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El Halil kentinde henüz kimliği belli olmayan bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurulduğu belirtildi. 

İsrail askerlerinin olay yerine ulaşan Filistinli sağlık görevlilerinin vurulan kişiye müdahalesini engellediği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde İsrail askerlerinin şehit edilen Filistinlinin başında beklediği ve kimseyi bölgeye yaklaştırmadığı görülüyor. 

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise El Halil'deki İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Filistinlinin askerler tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:46
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