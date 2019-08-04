0553 313 94 23

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

04 Ağustos 2019 Pazar 17:52
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait inşaat halindeki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Vadi Rahhal beldesinde belde sakinlerinden bir Filistinliye ait inşaat halindeki ev İsrail askerlerince yıkıldı.

İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail askerlerinin inşaat halindeki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.

-Filistin Dışişleri’nden yıkımlara tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in yıkım ve zorunlu göçe tabi tutma uygulamalarının uluslararası hukuk çerçevesinde suç olarak tanımlandığı belirtilerek, ev ve tesislerin yıkılmasıyla Filistinlilerin yerlerinden edilmesi uygulamaları kınandı.

İsrail’in 22 Temmuz’da işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki yıkımlarına işaret edilen açıklamada, İsrail’e herhangi bir yaptırım uygulanmaması durumunun, aynı rejimi yıkım ve zorunlu göçe tabi tutma konularında adeta teşvik ettiği vurgulandı.

İsrail güçleri, 22 Temmuz’da işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı" gerekçesiyle Filistinlilere ait onlarca daireyi yıkmıştı.

- İsrail yönetimi Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 17:52
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul-İzmir Otoyolu açıldı
    1. İstanbul-İzmir Otoyolu açıldı
    2. Kulağının arkasına kene tutundu
    3. Sulama kanalında kaybolan çocuğun..
    4. Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov..
    5. Samsun’da uyuşturucu ticaretine 1..
    6. Çavuşoğlu "Kriz Yönetimi ve..
    7. Muharrem Kasapoğlu: “Kulüpler ve..
    8. Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 12 yaralı
    9. Belediye başkanları ev sahipliğinden..
    10. İzmir'de korkutan deprem!
    11. Uluslararası Helal Turizm..
    12. Bursa Şehir Hastanesi ve..
    13. Hikmetli sözler en güzel cuma bayram..
    14. "Rum tarafını, Maraş sürecine dahil..
    15. Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak’ta..
    16. ABD'den tehdit! 'Boş durmayacağız'
    17. Bahçeşehir Koleji'ne ABD'li oyun kurucu
    18. Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı
    19. İsrail askerleri Batı Şeria'da..
    20. Bursa’da tarihi gün
    21. Aracının arkasına bağladığı köpeği..
    22. Uzman isimden çarpıcı uyarı: Bu bir..
    23. Bursa Şehir Hastanesi’nin resmi..
    24. Devrekani’de bir ev, bir ahır ve..
    25. Filenin Sultanları, Olimpiyat..
    26. Kurbanın kesilen hangi yerlerini yemek..
    27. Akıntıya kapılan gencin cesedi bulundu
    28. Vahşice öldürülen 13 yaşındaki..
    29. Medel'den ilginç transfer yorumu
    30. GESKON uyuşturucuyla mücadeleye 81..
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar