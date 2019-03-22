İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

NABLUS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı protestosuna müdahalesinde bir kişi yaralandı.

İsrail askerleri, Kefr Kaddum beldesinde düzenlenen protestoya plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

AA muhabirine konuşan Kefr Kaddum Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad İştivi, İsrail askerlerinin, Filistinlilerin düzenlediği gösteriye müdahalesi sonucu bir gencin başından plastik mermiyle yaralandığını belirtti.

İştivi, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade ederek, İsrail askerlerinin olayları takip eden basın mensuplarına karşı da güç kullandığını söyledi.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs'e ve İsrail'e geçemiyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.